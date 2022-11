(Adnkronos) – Attivisti ambientalisti hanno spruzzato del liquido nero su un capolavoro del pittore austriaco Gustav Klimt ‘Morte e Vita’ esposto al Leopold Museum di Vienna. Il gesto è stato rivendicato dal gruppo ‘Ultima Generazione’ in un post su Twitter in cui si sottolinea che “i nuovi pozzi di petrolio e gas sono una condanna a morte per l’umanità”.