(Adnkronos) – Nella terza e ultima giornata del round robin nel gruppo Rosso delle Atp Finals di Torino Andrey Rublev batte Stefanos Tsitsipas in tre set in un’ora e 45 con il punteggio di 6-3 3-6 6-2. Con questa vittoria il tennista russo – numero 7 del ranking Atp – sfiderà il norvegese Casper Ruud mentre nell’altra semifinale scenderanno in campo Novak Djokovic e Taylor Fritz.