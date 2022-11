At2, Macchia (OTA): “Raccontiamo percorso che terapia compie. Innovazione è inutile se non arriva al paziente”

(Adnkronos) – “Osservatorio Terapie Avanzate nasce come testa giornalistica per dare la corretta informazione sulle terapie avanzate”. Lo ha detto il Coordinatore di OTA, Francesco Macchia, a margine dell’evento retreAT: tracciare la strada delle terapie avanzate in Italia, tenutosi a Roma presso l’Auditorium Ara Pacis. “L’obiettivo di At2 è di raccontare il percorso che ciascuna terapia avanzata compie perché ogni innovazione è assolutamente inutile se non arriva al letto del paziente”, ha concluso.