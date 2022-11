ASCENSIA DIABETES CARE ANNUNCIA L’INTEGRAZIONE GLOBALE DEL SISTEMA CGM EVERSENSE CON APPLE HEALTH

(Adnkronos) – PARSIPPANY, N.J., 7 novembre 2022 /PRNewswire/ — Ascensia Diabetes Care, multinazionale specializzata nel trattamento del diabete, produttrice del sistema di monitoraggio della glicemia (BGM) CONTOUR® e distributrice del sistema di monitoraggio continuo della glicemia (CGM) Eversense®, annuncia che l’app CGM Eversense® è stata aggiornata a livello globale per integrarsi perfettamente con Apple HealthTM. Le persone affette da diabete che utilizzano i sistemi CGM Eversense potranno ora visualizzare i dati relativi al glucosio all’interno dell’app Apple Health, insieme ad altri parametri sanitari sulla diffusissima piattaforma per la salute e il benessere dell’iPhone.

Sviluppata da Senseonics Holdings, Inc. (NYSE American: SENS), Eversense E3, estremamente precisa e completamente impiantabile, è la soluzione CGM più affidabile e longeva disponibile sul mercato, con una durata del sensore fino a 6 mesi. Il sistema trasmette i dati all’App Eversense CGM, dove gli utenti possono facilmente visualizzare, analizzare e condividere i dati sul glucosio e ricevere avvisi relativi alle variazioni e alle tendenze. Con questo aggiornamento, gli utenti di tutti i mercati in cui Eversense è disponibile possono ora scegliere di visualizzare i propri dati su Apple Health, dove saranno anche in grado di visualizzare i dati sanitari raccolti dal proprio iPhone attraverso varie app e dispositivi indossabili. Questa integrazione intende migliorare la gestione del diabete, consentendo agli utenti di Eversense di visualizzare facilmente i dati sul glucosio all’interno del loro contesto sanitario digitale di riferimento.

“Siamo lieti di integrare il sistema CGM Eversense con Apple HealthTM, offrendo ai nostri utenti una maggiore scelta su come visualizzare e utilizzare i dati per la gestione del diabete”, ha dichiarato Elaine Anderson, responsabile della Business Unit CGM Eversense di Ascensia Diabetes Care. “A integrazione dei vantaggi dell’App Eversense CGM, questo aggiornamento permette alle persone affette da diabete di accedere ai dati sul glucosio assieme ad altri importanti parametri al fine di fornire una visione più olistica della propria salute e del proprio benessere. In un mondo sempre più digitale, è fondamentale che i dispositivi medicali e le soluzioni digitali siano compatibili tra loro ed è per questo che siamo entusiasti di inserire ulteriormente Eversense nell’ecosistema connesso dei servizi sanitari”.

Ascensia Diabetes Care si impegna a mettere a disposizione dei pazienti il potere delle informazioni, dei dati e delle analisi avanzate e collabora con Senseonics per rendere Eversense compatibile con un maggior numero di dispositivi per diabetici e di piattaforme digitali. Insieme, queste aziende stanno attuando piani per ottenere l’approvazione dell’iCGM (CGM integrato) e l’integrazione con i sistemi di somministrazione automatica di insulina (AID), oltre a ricercare attivamente collaborazioni di settore che massimizzino i vantaggi di Eversense per la comunità dei diabetici.

I sistemi CGM Eversense e l’App CGM Eversense sono disponibili negli Stati Uniti e in tutta Europa. Per maggiori informazioni, visitare www.ascensia.com/eversense.

