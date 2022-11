Aqara rilascia informazioni sui primi dispositivi dell’azienda compatibili con Matter

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, fornitore leader di prodotti per la casa smart, ha condiviso i progetti più recenti relativi al supporto e all’integrazione di Matter nei suoi dispositivi già esistenti e nuovi. Totalmente impegnata nel supporto di Matter, Aqara ha collaborato con la Connectivity Standards Alliance (CSA) e con importanti parti interessate del calibro di Apple, Google e Samsung sin dai primi programmi di test per garantire una transizione fluida verso il nuovo standard. Gli utenti Aqara inizialmente otterranno l’accesso a Matter nel dicembre del 2022 tramite Aqara Hub M2, grazie a un aggiornamento OTA (over the air) che consentirà ai dispositivi Aqara Zigbee di supportare Matter.

Altri hub Aqara, tra cui Hub M1S/M1S Gen 2, Hub E1, Camera Hub G3 e Camera Hub G2H Pro, saranno soggetti ad aggiornamenti OTA dello stesso tipo nei prossimi mesi, in modo da consentire a più utenti Aqara di usufruire dei vantaggi di Matter. Secondo i programmi dell’azienda, gli aggiornamenti software riguarderanno innanzitutto oltre 40 dispositivi Aqara Zigbee, dai sensori intelligenti e interruttori wireless fino alle soluzioni di tipo controller, come i termostati dei caloriferi e i controller delle tende motorizzate*. Grazie agli hub Aqara, questi dispositivi saranno in grado di supportare Matter e di connettersi ad altri prodotti Matter di terze parti. Qui di seguito vengono elencati alcuni di questi dispositivi:

Sensore porte e finestre

Sensore temperatura e umidità

Sensore movimento e Sensore movimento P1

Sensore di vibrazione

Interruttore smart da parete (USA)

Interruttore smart da parete H1 (UE)

Presa smart (USA e UE)

Modulo interruttore singolo T1

Mini-interruttore wireless

Interruttore remoto wireless H1

Interruttore remoto wireless (a bilanciere singolo e doppio)

Termostato per calorifero E1

Motore per tenda a rullo oscurante E1

Motore per tenda E1

Controller tenda a rullo (Zigbee 1.2)

Lampada LED e lampada LED T1 (bianco regolabile)

Aqara punta a fornire agli utenti globali una serie completa di dispositivi compatibili con Matter e nel prossimo futuro il suo portafoglio di dispositivi Matter continuerà a crescere e a incorporare altri prodotti Zigbee già in commercio, fino ad arrivare a più di 160 soluzioni Aqara Zigbee di oltre 10 diverse categorie che acquisiranno la compatibilità con Matter.

Verrà poi introdotta una nuova famiglia di dispositivi basati su Thread. Sfruttando il successo dell’iconico sensore per porte e finestre e del sensore di movimento targati Aqara, tra altre migliorie l’azienda aggiornerà i design di questi due dispositivi per adottare il protocollo Thread e consentire il supporto nativo di Matter e la connessione diretta con i relativi controller. I nuovi sensori, cioè il sensore porte e finestre P2 e il sensore movimento e luce P2, saranno rilasciati nei primi mesi del 2023. Nell’ambito dell’attuale partenariato tra NXP Semiconductors e Aqara, il sensore Aqara Thread sarà presentato alla demo pratica di NXP nel corso dell’evento per il lancio di Matter ad Amsterdam.

Seguirà una serie di dispositivi Aqara basati su Thread, tra cui diversi sensori smart, interruttori dimmer, prese smart, luci e l’hub per la casa smart di prossima generazione con supporto multiprotocollo. L’hub Aqara Hub M3 è stato progettato non solo per consentire ai dispositivi Aqara Zigbee di supportare Matter, ma anche di fungere da router periferico Thread e da controller e commissioner per Thread, in grado di connettersi direttamente con i dispositivi compatibili con Thread e con Matter per la smart home e di gestirli. L’azienda prevede inoltre di aprire la propria app Aqara Home al supporto di dispositivi Matter di terze parti.

Aqara si impegna per offrire soluzioni di qualità elevata dedicate alla smart home accessibili a tutti, con un’attenzione specifica alla creazione di un’esperienza utente fluida. Lo standard Matter porta sicuramente al livello successivo le esperienze della casa connessa grazie all’interoperabilità e alla semplicità senza paragoni, e Aqara continuerà ad arricchire il suo portafoglio Matter per proporre un numero ancora maggiore di opzioni per le case smart degli utenti e velocizzare l’adozione di massa della smart home nel mondo.

* L’elenco completo dei primi dispositivi Aqara Zigbee che saranno dotati del supporto Matter è consultabile a questo link.

