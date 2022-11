Aqara aggiorna il suo iconico controller Cube e aggiunge il supporto per HomeKit e Alexa

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, leader nei prodotti per la casa smart, presenta il nuovo Cube T1 Pro, la versione aggiornata dell’iconico controller wireless Cube dell’azienda. Basato sul successo del suo predecessore, il nuovo Cube aggiunge il supporto per HomeKit e Alexa1 per il controllo di un’ampia gamma di dispositivi domestici intelligenti nell’ambito dei due ecosistemi. In particolare è ora disponibile la nuova Modalità scenario, per consentire agli utenti di utilizzare non solo azioni, ma anche i diversi lati del cubo, per attivare scenari o dispositivi della smart home2. Il modello Cube T1 Pro è ora disponibile presso gli store Aqara su Amazon nell’America settentrionale (Stati Uniti e Canada) e in Europa (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito), oltre che presso selezionati distributori Aqara nel mondo.

Come il suo predecessore, il modello Cube T1 Pro riconosce diverse azioni come spingere, scuotere, ruotare, capovolgere e toccare brevemente. Se si attiva la nuova Modalità scenario, Cube riconosce anche lati diversi e gli utenti possono semplicemente utilizzare ciascun lato per controllare vari scenari e dispositivi. I lati riportano indicatori a forma di dado per aiutare a distinguere le facce del cubo. Grazie a questa nuova modalità, inoltre, Cube T1 Pro può essere utilizzato sia con HomeKit che con Alexa, e in futuro con Matter, tramite gli hub Aqara a seguito di un aggiornamento wireless OTA; il modello Hub M2 sarà il primo dispositivo a usufruire di tale aggiornamento.

Grazie a tutte queste migliorie, il modello Cube T1 Pro consente di controllare la casa smart in modo più intuitivo2. Ad esempio, gli utenti possono attivare la Routine del mattino ruotando il dispositivo sul lato 1 e attivare lo Scenario home cinema con la rotazione sul lato 2. Ora è anche possibile utilizzare l’app Aqara Home per controllare una serie di tende, tende oscuranti o luci ruotando il nuovo cubo: girando il modello sul lato 3 e ruotandolo per regolare la percentuale di apertura delle tende, ad esempio, per poi girarlo sul lato 4 e ruotandolo per attenuare le luci Aqara3. La versatilità del controller Cube permette agli utenti di essere creativi nella configurazione della casa intelligente.

Basato sul protocollo Zigbee 3.0, che offre una risposta più rapida, maggior affidabilità, miglior compatibilità ed efficienza energetica superiore, Cube T1 Pro presenta una durata della batteria fino a 2 anni. Supporta inoltre gli aggiornamenti OTA ed è quindi possibile aggiungere al nuovo Cube nuove caratteristiche e correzioni software dopo il rilascio iniziale.

Per celebrare questo lancio Aqara offre ora uno sconto del 10% sul nuovo Cube negli store del suo brand su Amazon. I clienti nordamericani potranno usufruire dell’offerta utilizzando il codice promozionale NACUBET1 negli Stati Uniti e in Canada, mentre ai clienti europei è riservato il codice promozionale CBT1PROEU, utilizzabile in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. Entrambi i codici, validi fino al 24 novembre 2022 compreso, sono cumulabili con i coupon.

Per ulteriori informazioni su Cube T1 Pro visitare il nostro sito web.

È richiesto un hub Aqara basato su Zigbee 3.0. Il modello Cube T1 Pro viene riconosciuto come 6 pulsanti wireless da HomeKit e come 6 sensori di movimento da Alexa. È richiesto un hub Aqara basato su Zigbee 3.0. Sono richiesti il Curtain Driver E1 o il Roller Shade Driver E1 e luci Aqara compatibili.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

