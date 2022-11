Antonino Spadaccino è il Campione di Tale e Quale Show 12

Antonino Spadaccino, 39 anni da Foggia, è il campione di Tale e quale show 12.

Già vincitore, nel 2004, della quarta edizione di “Amici” conquista il primo posto della classifica, con il suo Riccardo Cocciante in una eccellente interpretazione del brano ‘Se stiamo insieme’.

E’ stato proclamato da Carlo Conti alla fine della settima puntata del varietà, in onda venerdì 11 novembre in prima serata su Rai1.

Meravigliosa la dedica del giovane artista alla musica italiana dopo l’annuncio della vittoria: “Evviva la musica italiana“, esclama semplicemente. BOOM! La finale vola al 28,1% di share e 4.454.000 telespettatori . A partire da venerdì 18 novembre Carlo Conti condurrà il Torneo dei Campioni durante il quale i migliori concorrenti di questa edizione sfideranno i migliori della scorsa stagione.

Tale e Quale Show: Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli omaggio alle sorelle Goggi, Daniela e Loretta

Esibizione finale in grande stile per Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. ‘L’allievo ripetente e il suo coach’ hanno dovuto confrontarsi con una difficilissima imitazione, quella delle sorelle Goggi Daniela e Loretta interpretando il brano “Domani”. La loro straordinaria performance, andata in onda venerdì 11 novembre in diretta su Rai a ‘Tale e Quale Show’, è stata apprezzatissima proprio dalle sorelle Goggi sedute in giuria. Per il duo Paolantoni-Cirilli verve, simpatia e sempre tanta professionalità nell’omaggio a due grandi donne e attrici italiane.