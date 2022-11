Alpine A110: nuove indiscrezioni sul restyling di metà carriera

L’anno prossimo, la sportiva Alpine A110 potrebbe essere sottoposta al restyling di metà carriera. Per l’occasione, il motore a benzina 1.8 TCe sarà aggiornato con l’abbinamento al cambio automatico a doppia frizione EDC ad otto rapporti.

La gamma della nuova Alpine A110 restyling, invece, comprenderà la versione base GT da 260 CV di potenza, affiancato dalle sportive A110S da 300 CV ed A110R da 320 CV di potenza. Il top di gamma, invece, potrebbe essere rappresentato dalla più sportiva declinazione RS con il propulsore a benzina 2.0 TCe da 360 CV di potenza.

Tuttavia, non è escluso che la nuova Alpine A110 restyling possa essere proposta in altre varianti come la A110X con lo stile da SUV coupé e la A110C con la carrozzeria spider in stile “landaulet”, nonché nella configurazione A110E a propulsione elettrica.