Alessandro Borghese 4 Ristoranti: dal 10 novembre su TV8

Per la prima volta in chiaro, su TV8, arrivano le nuove puntate di Alessandro Borghese 4 Ristoranti dal 10 novembre, ogni giovedì, alle ore 21.30.

Il programma Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Inizia così un nuovo viaggio da nord a sud dell’Italia per l’iconico van dai vetri oscurati dello chef Alessandro Borghese, pronto a mettersi alla scoperta di nuove e imperdibili tendenze della ristorazione italiana e ad arbitrare nuove elettrizzanti sfide.

Quattro ristoratori con qualcosa in comune, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore, in gara per ottenere l’agognato, amatissimo e inconfondibile “dieci” dello chef Borghese.

In questo nuovo viaggio lungo la Penisola Chef Borghese visiterà alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici d’Italia: da Torino ad Alghero, passando da Grado (Gorizia) a Termoli.