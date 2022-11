Al via il World Young Scientist Summit 2022 a Wenzhou in Cina

WENZHOU, Cina–(BUSINESS WIRE)–Il World Young Scientist Summit 2022 si è aperto a Wenzhou, in Cina, la mattina del 12 novembre 2022.

A causa della pandemia, il vertice si è svolto sia online che offline con interazioni transfrontaliere, attirando pubblico da oltre 30 Paesi e regioni e 102 organizzazioni e società scientifiche e tecnologiche internazionali.

Inoltre, durante la cerimonia di apertura del vertice è stato inaugurato il World Young Scientist Summit Award.

Il World Young Scientist Summit è sponsorizzato congiuntamente dalla China Association for Science and Technology (CAST) e dal governo della provincia di Zhejiang per i giovani talenti di alto livello di tutto il mondo.

