Agrigento, omicidio a Favara: cardiologo ucciso davanti ai pazienti

(Adnkronos) – Omicidio a Favara, nell’Agrigentino. La vittima è il cardiologo Gaetano Alaimo, 65 anni. Secondo le prime informazioni, l’uomo è stato ucciso con un colpo di pistola nel suo studio in via Bassanesi. La vittima, un professionista molto noto in città, è morto sul colpo. L’omicidio sarebbe avvenuto nella sala d’attesa del suo studio davanti a pazienti che aspettavano il proprio turno. Intanto è stato fermato il presunto assassino. Si tratta di un uomo di 47 con piccoli precedenti penali, rintracciato dai carabinieri che indagano sulla vicenda. Il presunto killer sarebbe stato bloccato nella propria abitazione, dove aveva fatto rientro poco dopo. Trovata anche la pistola utilizzata per l’omicidio.