A Roma torna Arte in Nuvola, seconda edizione da record

(Adnkronos) – Opere d’arte moderne e contemporanee per tutti i gusti, performance, eventi e talk per quattro giorni tengono banco nel quartiere romano dell’Eur. Apre oggi al pubblico, fino a domenica 20 novembre, la seconda edizione di “Roma Arte in Nuvola”, la grande fiera internazionale di arte moderna e contemporanea ideata e diretta da Alessandro Nicosia con la direzione artistica di Adriana Polveroni, organizzata presso la suggestiva cornice della Nuvola di Fuksas.

Dopo lo straordinario successo della prima edizione, chiusa con oltre 30.000 visitatori e con grande apprezzamento di pubblico, “Roma Arte in Nuvola”, torna nella Capitale con una proposta espositiva integrata di qualità sempre crescente nonché dalla forte impronta divulgativa.

Inaugurata questa mattina di fronte ad un ampia platea di ospiti istituzionali (tra i quali il sottosegretario all Cultura Vittorio Sgarbi, l’assessore alla Cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor, il presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, e l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Paolo Orneli) e di referenti di spicco del mondo dell’arte e della cultura, la fiera ha manifestato da subito la sua “vocazione inclusiva e multidisciplinare”, come sottolineato da Nicosia.

Al centro della manifestazione le 140 gallerie italiane ed internazionali partecipanti – tra cui molte nuove – grazie alle quali la grande fiera consolida il proprio ruolo di punto di riferimento del collezionismo italiano del Centro e del Sud Italia, andando a valorizzarne l’alto potenziale e, al contempo, colma una mancanza decennale di simili iniziative nella Capitale ponendosi come veicolo sinergico di incontro tra arte moderna e contemporanea ed intercettando le esigenze di una vivace scena artistica romana emersa negli ultimi anni.

Un’offerta artistica poliedrica in grado di dar voce a tutte le discipline – dalla pittura alle installazioni, dalla scultura alle performance, dalla video arte alla digital art fino alla street art – e di intercettare la migliore proposta espositiva dell’intero panorama nazionale.

Oltre all’alto livello qualitativo delle gallerie espositrici italiane ed internazionali, punto di forza del progetto fieristico – ideato e diretto da Alessandro Nicosia, organizzato dalla società C.O.R Creare Organizzare Realizzare, con la direzione artistica di Adriana Polveroni con la collaborazione di Valentina Ciarallo – è il ricco programma di progetti speciali, performance e talk volto ad intercettare non solo specialisti ed addetti ai lavori ma anche un pubblico più ampio di giovani e semplici appassionati. Una grande festa dell’arte, partecipata ed inclusiva, in grado di offrire un’esperienza artistico-culturale emozionante e condivisa, all’interno di uno scenario d’eccezione, quale La Nuvola di Fuksas.

Il suggestivo spazio, di oltre 14.000 metri quadri, ospita l’arte moderna al General Floor (piano terra) mentre il contemporaneo al Forum (primo livello), creando un dialogo che rappresenta una straordinaria offerta di proposta integrata fra le diverse espressioni artistiche.

A sottolineare la vocazione internazionale della manifestazione, l’edizione di quest’anno ospita l’Ucraina come Paese straniero con la forte volontà di esprimere una posizione chiara a favore dei valori di scambio, inclusione e convivenza pacifica tra i popoli. Per l’occasione, alla presenza dell’ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk, viene presentato il progetto “Si Vis Pacem”, curato da Yevhen Bereznitsky, Direttore della Bereznitsky Art Foundation, dedicato all’arte ucraina della seconda metà del XX secolo, a quella contemporanea dell’Ucraina indipendente ed alle opere create come diretta reazione all’aggressione militare russa. Il padiglione presenta, dunque, le opere di Vasyl Yarych, Yuri Smirnov, Viktor Kravtsov per descrivere l’Ucraina pacifica, nonché le tele di Viktor Sydorenko, Yuri Sivirin, Vladislav Mamsikov con le riflessioni sulla guerra.

Gli ampi spazi della Nuvola costituiscono il palcoscenico di oltre 15 progetti speciali, a cominciare da due grandi mostre che, per qualità ed originalità della proposta artistica, occupano un ruolo di primo piano nell’ambito della manifestazione.

Dalla connessione sinergica fra territorio ed arte nasce “Le opere dell’Eur. Una apparizione di valori”, mostra dedicata alle opere d’arte di proprietà di Eur S.p.A., per la prima volta riunite insieme al di fuori del loro usuale contesto. L’esposizione, promossa da Eur S.p.A. in collaborazione con C.O.R. è volta a valorizzare importanti capolavori realizzati da artisti, designer e progettisti custoditi in alcuni luoghi-simbolo del quartiere.

Inoltre, la fiera presenta una importante mostra con oltre 30 opere di Piero Dorazio, uno dei massimi esponenti dell’astrattismo europeo. L’esposizione, ospitata al General Floor della Nuvola è organizzata con la collaborazione di Tornabuoni Arte.

E ancora, la rassegna fotografica “Inedite Azioni”, promossa dalla Sovrintendenza Capitolina e dedicata a tre grandi artisti, Joseph Beuys, Keith Haring e Hermann Nitsch, dei quali sono state selezionate, in esclusiva per la fiera, alcune fotografie realizzate da Mario Carbone e Stefano Fontebasso De Martino durante le azioni artistiche realizzate in tre diversi musei della Capitale.

Sulla scia del grande apprezzamento manifestato dal pubblico durante lo scorso anno, torna il programma dei talk, ospitati al piano N3 della Nuvola dove si confrontano voci diverse, alcune italiane e straniere, tra artisti, curatori, collezionisti e direttori di museo.

Quattro i premi assegnati nell’ambito della fiera (“The Best”, “Rock”, “Young” e “Absolute Modern”) a testimonianza della grande attenzione che la fiera riserva nei confronti della cura e dell’originalità con cui le gallerie allestiscono i propri stand, riconoscendone la professionalità e la capacità di reinventare la propria proposta. Un’ulteriore dimostrazione dell’alto riconoscimento che Roma Arte in Nuvola manifesta nei confronti delle gallerie, da sempre i primi interlocutori di una fiera.