5 giochi di casinò dal vivo di tendenza nel 2022

Il mercato dei giochi con croupier dal vivo è in costante crescita, in quanto sempre più persone iniziano a sceglierlo. A differenza di un paio di anni fa, oggi abbiamo una dozzina di fornitori di software che propongono nuovi giochi quasi ogni mese. Emergono nuovi giochi di casinò dal vivo e anche alcuni di quelli vecchi stanno crescendo in popolarità. Nell’articolo, faremo una panoramica dei giochi più popolari dell’anno su siti come https://sportaza.com/it/games/live-casino.

I classici del casinò

Come ci si poteva aspettare, i giochi di casinò classici sono ancora estremamente popolari nelle lobby con croupier dal vivo. Abbiamo deciso di includerli tutti in un’unica sezione per rendere l’elenco più vario e interessante. I giochi classici sono il Blackjack, il Baccarat e la Roulette. Sono stati i primi giochi a comparire nelle lobby dei casinò dal vivo e la loro popolarità si spiega principalmente con la loro fama nei locali di riferimento. Il formato del gioco ricrea quasi perfettamente l’atmosfera di questi locali, quindi non sorprende che molti giocatori trovino questi giochi divertenti.

Sic Bo

Anche il prossimo gioco della nostra lista non è esclusivo delle lobby con croupier dal vivo. È conosciuto anche come Hi-Lo ed è stato inventato nell’antica Cina. È diventato popolare a livello internazionale molto tempo fa, e ci sono state persino decine di varianti di questo gioco nelle normali lobby dei casinò. Sembra che fosse una questione di tempo per rendere popolare questo gioco anche nelle lobby dei croupier dal vivo.

Il gameplay principale del Sic Bo è estremamente intuitivo, e questo è un altro motivo della sua popolarità. In ogni giro vengono lanciati tre dadi regolari. Le principali opzioni di scommessa sono Small e Big, che si riferiscono alla somma dei numeri lanciati. L’opzione di scommessa Small copre i totali da 4 a 10, mentre l’opzione di scommessa Big copre i totali da 11 a 17. Nel corso della sua esistenza online, il gioco si è evoluto molto e le sue versioni con croupier dal vivo offrono anche molte scommesse laterali aggiuntive.

Andar Bahar

Andar Bahar è un gioco di origine indiana. È anche piuttosto intuitivo e facile da usare, il che lo rende un’opzione perfetta per i principianti. Il gioco non è così popolare negli stabilimenti di riferimento, ma ha riscosso un certo successo nelle lobby con croupier dal vivo nel 2022. Mentre i casinò locali preferiscono utilizzare il loro spazio limitato per altri giochi, le lobby online non hanno le stesse limitazioni e possono permettersi di introdurre tali progetti.

Anche il ciclo di gioco principale di Andar Bahar è incentrato su due opzioni di scommessa. All’inizio del round, il conduttore determina una carta Jolly. Poi, il conduttore inizia a distribuire carte a due lati, mentre i giocatori devono prevedere su quale dei lati il Jolly atterra per primo. I lati sono chiamati Andar e Bahar, da cui il nome del gioco.

Monopoly Live

Nella maggior parte dei casi, i programmi di gioco sono piuttosto di nicchia. La maggior parte dei giocatori prova questi giochi un paio di volte e passa a quello successivo, quindi tali titoli raramente diventano estremamente popolari. Tuttavia, non è il caso di Monopoly Live. È prodotto da Evolution Gaming ed è un adattamento di un gioco da tavolo conosciuto in tutto il mondo. Inoltre, sono disponibili diverse edizioni di Monopoly del casinò dal vivo, che garantiscono contenuti sufficienti per i veri appassionati.

Teen Patti

Anche l’ultimo gioco del nostro elenco proviene dall’India. A differenza dei giochi precedenti, non è altrettanto intuitivo e adatto ai principianti. Si tratta essenzialmente di una variante del poker, per cui il giocatore dovrà imparare le combinazioni e le classifiche, nonché l’ordine dei turni e dei round del gioco. Secondo gli appassionati di poker, è una delle varianti del gioco in cui è coinvolta meno strategia. Tuttavia, ha comunque riscosso un certo successo nei casinò dal vivo.