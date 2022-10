(Adnkronos) –

PLAION, sviluppatore, publisher, distributore e leader mondiale nell’ambito dell’entertainment, è felice di invitare tutti i visitatori di Lucca Comics & games 2022 a partecipare il giorno di Halloween alla Zombie

Walk dedicata all’attesissimo “Dead Island 2”.

L’epidemia proveniente da Los Angeles sta andando completamente fuori controllo, il virus sta prendendo il sopravvento e iniziano a comparire le prime mutazioni a Lucca. Gli infetti (il talentuoso team di Zombie Walk Italia) stanno unendo le forze e fonti affidabili hanno confermato che si raduneranno il 31 ottobre alle 16.00 presso il Mercato del Carmine per invadere la città.

Zombie famelici, terrore e sangue: un’attività imperdibile per tutti i visitatori nel pomeriggio che precede la spaventosa notte di Halloween, in cui spiriti e creature dell’aldilà prendono vita.

Tutti sono i benvenuti e possono partecipare liberamente alla Zombie Walk di Dead Island 2, presentandosi alle ore 16.00 presso il Mercato del Carmine, da soli o in gruppo, come zombie o semplici civili, cacciatori o prede: ognuno può scegliere da che parte stare. Da lì, l’itinerario attraverserà tutta via Fillungo, principale direttrice del centro storico di Lucca, e si svilupperà in un’emozionante fuga per sopravvivere all’attacco zombie, per culminare alla Casermetta San Paolino con un colpo di scena finale.

All’arrivo, nell’area interamente dedicata a Dead Island 2, gli impavidi partecipanti potranno immergersi nel setting più cool della manifestazione, dai toni pulp, gore e californiani, per farsi immortalare al termine di questa esperienza horror direttamente nel salotto di Jacob e ricevere un gadget speciale, terminando così in bellezza un pomeriggio… mostruoso!