WhatsApp non funziona, Facebook e Instagram down

(Adnkronos) – Problemi per WhatsApp, Facebook e Instagram. L”universo’ di Mark Zuckerberg non funziona correttamente a giudicare dai messaggi che vengono pubblicati su Twitter – unico social a resister – e in base al quadro offerto da downdetector.it. Il sito, che monitora le anomalie della rete, evidenzia in Italia un picco di segnalazioni per problemi legati all’app di messaggistica WhatsApp e ai due social. Instagram e Facebook non rispondono in diversi paesi, a giudicare dai report disponibili: dalla Germania alla Francia, dalla Spagna al Portogallo, dagli Stati Uniti all’Australia le segnalazioni relative a #Facebookdown e #Instagramdown – hashtag che prendono il largo su Twitter – abbondano.