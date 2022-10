‘Vuoi vedere che divento fluida anche io?’ Alessandra Mussolini spiazza Francesca Fialdini

‘Nella mia vita sono sempre andata a ruota libera. Forse anche troppo’. Alessandra Mussolini prima ospite di Francesca Fialdini esordisce così davanti al pubblico in studio. Bellissima, di rosa vestita, fresca della sua esibizione a Tale e Quale Show nei panni di Rosanna Fratello, la Mussolini si racconta senza barriere.

‘Ho sofferto per la mancanza di mio padre nella mia infanzia. Ho vissuto in una famiglia di donne, i miei si sono separati quando avevo quattro anni e avrei avuto bisogno di una figura paterna. Si impara solo dalla sofferenza e la felicità’.

E, poi, interviene sul tema contro le discriminazioni:

‘Basta con questo sesso e sessualità. Ognuno è fluido come vuole. Vedendo quanto soffrono gli adolescenti, quando hanno paura di dire la verità in famiglia, mi viene da dire che ognuno deve poter essere fluido come vuole. Vuoi vedere che divento fluida anche io?’

conclude spiazzando Francesca Fialdini