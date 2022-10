Vorrei dirti che: la puntata del 30 ottobre

“Vorrei dirti che” questa settimana farà tappa in Emilia-Romagna. Il programma condotto da Elisa Isoardi andrà in onda domenica 30 ottobre alle 15 su Rai 2.

La storia della puntata di Vorrei dirti che

Prima tappa San Giovanni in Persiceto (Bologna), per incontrare Ramona, un’imprenditrice trentanovenne, mamma di 5 figli, tre avuti da precedenti relazioni e due da suo marito, Simone. Ed è proprio a lui che Ramona vuole dire grazie, per averla aiutata nel suo percorso di vita e aver accettato il suo passato e i suoi figli.