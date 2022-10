Voglia di Giappone al Polo Fiere

(Adnkronos) – Voglia di Giappone? Ci sono tanti buoni motivi per visitare l’Area Japan di Lucca Comics & Games, ospitata anche quest’anno dal Polo Fiere, l’edificio con maggior capienza della manifestazione, raggiungibile in pochi minuti dall’autostrada, con ampi spazi per il pubblico, servizi e punto ristoro, e il parcheggio più grande della manifestazione.

Raggiungere l’Area Japan sarà ancora più comodo, grazie al servizio navette rafforzato da e per il Polo Fiere – Centro Storico, gratuito per i possessori del biglietto della manifestazione. Sarà disponibile anche un Welcome desk dedicato per il ritiro dei braccialetti e una biglietteria a disposizione dei visitatori (nei giorni non sold out).

Presenti più di 80 espositori, con allestimenti, attività e contenuti legati al mondo del Sol Levante, e la possibilità di gustare le pietanze del Sol Levante, grazie ai numerosi punti gastronomici, in cui potrete concedervi un pausa rilassante immersi nella cucina tradizionale giapponese.

Nel Japan Live, punto focale del padiglione, si alterneranno performance, eventi musicali, attività dedicate al Giappone tradizionale e pop. Il tutto arricchito dalla musica e dalla simpatia di anchorman e ospiti. Nella sala incontri al primo piano troverete proiezioni, panel, workshop di manga e incontri sulla cultura giapponese nerd durante tutti i giorni di festival.

Una nuova area sarà interamente dedicata ai gashapon giapponesi Bandai, in cui potrete divertirvi a scegliere i vostri gadget o mini figures preferiti, disponibili tra i vari set presenti nei distributori di capsule Bandai: One Piece, Dragon Ball, Gundam, Demon Slayer e molti altri ancora.

Largo anche a Plaion Fan Factory, primo evento ufficiale in Italia del brand Fan Factory, con uno stand tutto dedicato alle novità, i gadget e il merchandising ufficiale.

Novità imperdibile, in collaborazione con Arte Zeta Studio, sarà la Casa

di Lupin, un’area in cui il pubblico potrà immergersi nel mondo del “ladro gentiluomo”, arredata con oggetti di scena, abiti, armi dei personaggi e la mitica Fiat 500 gialla. Ad animare il tutto non poteva mancare un gruppo di cosplayer a tema, pronto a intrattenere i visitatori.

Anche gli zombie sono pronti a invadere il Polo Fiere, con la presenza di Umbrella Italian Division, l’associazione di reenactment ispirata a “Resident Evil” più grande d’Italia, pronta a tornare a Lucca con scenografie e spettacoli colmi di effetti speciali. Un’area interna ospiterà il Live Show e le scenografie dotate di effetti speciali, mentre all’esterno si troveranno le esposizioni più imponenti. Il tutto sempre visitabile e arricchito dalla presenza dei figuranti.

Il Giappone è sempre più vicino, e vi aspetta al Polo Fiere!