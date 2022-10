Vittorio Boiocchi, ultrà ucciso da due killer in moto

(Adnkronos) – A uccidere Vittorio Boiocchi, 70 anni, storico capo della curva dell’Inter, sono stati due killer in moto. E’ quanto emerso finora dalle indagini della Squadra mobile di Milano. I due avevano il volto coperto da caschi. L’omicidio è avvenuto in via Fratelli Zanzottera a Milano, quartiere in cui risiedeva. I killer hanno esploso cinque colpi, due hanno raggiunto l’ultrà uccidendolo. Sul calibro dell’arma usata per l’agguato sono in corso le analisi della Scientifica mentre è in corso l’acquisizione di alcune immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona del delitto.