Via libera dal Cdm a norma mutui prima casa giovani

(Adnkronos) – ”Oggi, nell’ultimo Consiglio dei Ministri di questo Governo, abbiamo approvato una norma che salvaguarda i tassi di interesse agevolati sui mutui, accesi dai giovani tra i 18 e i 35 anni per l’acquisto della prima casa”. Così in un post su Facebook la ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone.

“In questo modo, i mutui dei giovani continueranno a beneficiare dei tassi agevolati, nonostante l’aumento dei tassi di interesse dell’ultimo semestre; la norma vale per tutte le domande di accensione di mutui, finalizzati all’acquisto della prima casa, che saranno presentate fino al 31 dicembre di quest’anno”.