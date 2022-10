Verona-Udinese 1-2, friulani volano e sono secondi

(Adnkronos) – L’Udinese vince 2-1 al fotofinish sul campo del Verona nel posticipo dell’ottava giornata della Serie A 2022-2023 e continua a volare nelle zone altissime della classifica grazie alla miglior partenza della propria storia.

I friulani, con 19 punti, sono ad una lunghezza da Napoli e Atalanta, in vetta a quota 20. Il Verona rimane a 5 punti nella gara aperta dal gol di Doig. I padroni di casa passano in vantaggio al 22′ con la volee dello scozzese: la palla spiove, Doig inventa un sinistro perfetto e firma l’1-0. L’Udinese pareggia al 70′. Deulofeu rifinisce una splendida azione corale, Beto non sbaglia dal cuore dell’area: 1-1. Al 92′ arriva il gol partita. Punizione da sinistra, Bijol decolla e colpisce di testa: 1-2, l’Udinese continua a sognare.