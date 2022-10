Verissimo: le puntate dell’8 e 9 ottobre su Canale 5

L’ 8 eil 9 ottobre, alle ore 16.30, weekend con “Verissimo”.

Ospiti e anticipazioni di sabato 8 ottobre

Silvia Toffanin accoglierà in studio Francesca Chillemi protagonista di “Viola come il mare” con Chiara Tron che, nella fiction di Canale 5, interpreta Tamara.

A Verissimo ospiti: Vera Gemma, premiata all’ultimo Festival di Venezia, nella sezione ‘Orizzonti’ come miglior attrice e Rocco Hunt, re dei tormentoni estivi con le sue hit. Infine, Adriana Volpe e l’intenso racconto di vita dell’attrice Sarah Maestri, che dopo una lunga battaglia è riuscita ad adottare da single una bambina arrivata in Italia dopo il disastro di Chernobyl.

Ospiti e anticipazioni di domenica 9 ottobre

Il 27 settembre è scomparso Bruno Arena, tra gli esponenti più brillanti della comicità italiana. Lo ricorderanno in studio Max Cavallari, suo compagno storico nei ‘Fichi d’india’, insieme alla moglie di Bruno Rosy e al figlio Gianluca.

Intervista a tutto tondo per Paolo Bonolis, da qualche giorno in libreria con “Notte fonda”.

A 18 anni dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone, sarà in esclusiva a Verissimo Piera Maggio in uscita con il libro “Denise – Per te, con tutte le mie forze”.

E ancora, prima intervista di coppia a Verissimo per Rita Rusic con ilfidanzato Cristiano.