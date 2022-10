Verissimo: le puntate del 22 e 23 ottobre su Canale 5

Il 22 e il 23 ottobre, alle ore 16.30, doppio appuntamento con “Verissimo”.

Ospiti e anticipazioni della puntata del 22 ottobre

Qualche settimanafa Dodi Battaglia ha fatto preoccupare i suoi fan per un malore avuto in concerto a Bologna. Sabato, il mitico chitarrista dei Pooh, sarà a Verissimo per raccontare cosa sia successo e come stia adesso.

Silvia Toffanin accoglierà, inoltre, Stefania Orlando, che sta affrontando la separazione dal marito Simone. E ancora, Simona Cavallari, tra le protagoniste della serie “Viola come il mare” e, a vent’anni di distanza dalla pubblicazione di quello che fu un vero caso editoriale, “Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire”, la scrittrice Melissa Panarello.

Infine, a Verissimo due attrici brillanti, Maria Amelia Monti e Marina Massironi, insieme a teatro nello spettacolo “Il marito invisibile”.

Ospiti e anticipazioni della puntata del 23 ottobre

In esclusiva, sarà a Verissimo il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi con la sua dolce Chiara, per vedere per la prima volta le immagini più emozionanti del loro matrimonio. Inoltre, ospiti del talk show di Canale 5: l’energia e il talento di una icona dello spettacolo come Heather Parisi, la storia del ballerino e coreografo Garrison Rochelle e un ritratto inedito di Tina Cipollari, opinionista storica di “Uomini e donne” tra qualche giorno in libreria con “Piume di struzzo -storia di una donna”.