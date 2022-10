Vendite del robot aspirapolvere di yeedi al primo posto nel mercato di massa tedesco

(Adnkronos) – BERLINO, 10 ottobre 2022 /PRNewswire/ — yeedi, marchio di robot aspirapolvere che aiutano i clienti a risolvere i problemi della vita quotidiana, si colloca al primo posto nelle vendite, con una quota di mercato del 13,4% nella fascia di prezzo € 200-€ 400 su Amazon DE, accessibile ai consumatori di massa. Oltre a ciò, yeedi vac max rappresenta la scelta più popolare nella sua fascia di prezzo. Essendo un robot versatile aspirapolvere e asciugapavimenti, yeedi vac max può essere impiegato su superfici asciutte o bagnate. Citato da moltissimi consumatori nelle loro recensioni, con il suo sensore di rilevazione avanzata delle moquette di yeedi, è dotato di una funzionalità pratica che identifica in modo intelligente il tipo di pavimento per adeguare di conseguenza il metodo di pulizia.

yeedi, fondata nel 2019, è praticamente una new entry nel settore ma ha fatto registrare tre anni di grande crescita, estendendo le proprie attività in oltre 20 Paesi in tutto il mondo. Negli ultimi tre anni, yeedi ha lavorato molto sul fronte R&S. Secondo la relazione sugli utili, il team di ricerca e sviluppo ha impiegato il 74% dell’organico totale di yeedi. Con questa configurazione del personale, yeedi ha lanciato con successo diversi modelli dalle grandi prestazioni, come K650, appositamente progettato per le famiglie con animali domestici; l’elemento di asciugatura dei pavimenti (mop station), il primo robot aspirapolvere con la funzione autopulente in Europa, e l’elemento di aspirazione (vac station), hanno vinto il Reddot award.

In particolare, al tempo stesso yeedi continua ad allargare i servizi che offre ai propri clienti. Nel 2022, yeedi ha lanciato due rivoluzionari programmi post-vendita : “Swap repair program”, grazie al quale i consumatori possono scegliere di sostituire il robot con un’unità sostitutiva invece di riparare il proprio elettrodomestico una volta entro il periodo di garanzia, e il programma “Trade-In program”, in virtù del quale i consumatori di lunga data possono compensare il prezzo di acquisto del nostro nuovo robot con i robot yeedi di proprietà. Questi due programmi coprono la maggior parte dei problemi post-vendita da parte dei consumatori e al tempo stesso offrono l’opportunità di provare i prodotti più nuovi.

A seguito della visione “portare in ogni famiglia dei robot aspirapolvere a un prezzo accessibile”, yeedi ha lanciato il proprio modello di punta yeedi vac 2 pro nel 2022, il primo prodotto a una gamma di prezzo compresa tra € 200 e € 400, che a un prezzo accessibile per i consumatori di massa offre la tecnologia di prevenzione degli ostacoli 3D e una capacità di pulizia superiore in un unico dispositivo. Questo modello presenta il “sistema di lavaggio oscillante” che imita movimenti di lavaggio manuali per rimuovere facilmente le macchie più ostinate e garantire risultati di pulizia più efficaci. Oltre a ciò, il sistema di prevenzione degli ostacoli 3D in dotazione rappresenta un passo avanti rispetto alla tecnologia di navigazione in questa fascia di prezzo. Infatti molti concorrenti utilizzano ancora un vecchio sistema di mappatura a infrarossi che non è più stato aggiornato da 10 anni.

A lungo termine, il robot aspirapolvere dovrebbe raggiungere la medesima popolarità che hanno altri elettrodomestici, come televisore, lavastoviglie e frigorifero. Grazie allo sviluppo costante di questo settore e di questa tecnologia, tutte le funzioni e le innovazioni sono destinate a servire la maggioranza della popolazione e non la minoranza. In qualità di grande protagonista del mercato tedesco dei robot aspirapolvere, yeedi offrirà prodotti e servizi migliori per soddisfare le esigenze dei consumatori.

