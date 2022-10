Vasco al Circo Massimo diventa un film: in sala dal 14 novembre

(Adnkronos) – I due concerti da record di Vasco Rossi al Circo Massimo, con 140.000 spettatori in 2 giorni, sono diventati un film che arriverà nei cinema con un’uscita evento il 14, 15 e 16 novembre distribuito da Adler Entertainment. Per la gioia di chi c’era e di chi non c’era, il concerto da vedere al cinema è un modo ormai consolidato per rivivere una serata indimenticabile con gli amici.

Il film del concerto romano è stato girato in diretta da Pepsy Romanoff, complici i 140.000 fan che hanno scatenato l’inferno nella grande arena immersa nelle rovine dell’Antica Roma. per due notti di inizio estate di festa a oltranza. Il film uscirà anche in bluray e dvd (da domani preordinabile su universal.it). Buone notizie anche sul fronte radio: il 21 ottobre esce “patto con riscatto”, una satira a tutto rock inclusa nell’album siamo qui (due volte platino) che arriva dopo le hit “la pioggia alla domenica” e “l’amore l’amore”.

Dopo aver conquistato il primo posto del podio per il maggior numero di spettatori (701.000 in 11 date) ai suoi concerti quest’anno, è bastato un solo suo post di questi giorni (“..se non ci sarà la fine del mondo… di sicuro, ci vediamo l’anno prossimo a giugno, negli stadi”), per scatenare una spasmodica richiesta di biglietti per le date del Vasco Live Tour 2023. L’appuntamento è per giugno prossimo, quando il calcio lascerà libero il campo per i concerti.