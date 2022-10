Vaccino covid under 5 anni, a chi è consigliato

(Adnkronos) –

Vaccino covid under 5 anni, per quali bambini è consigliato? “Abbiamo capito che la cosa più importante è che nei vaccini anti-Covid ci sia anche il ceppo del virus originario di Wuhan perché ha generato la risposta immunitaria allargata. Per quanto riguarda la fascia d’età pediatrica bisognerà valutare, dopo l’approvazione dell’Aifa, la somministrazione nei bambini immunodepressi o a rischio per la presenza di altre patologie”, sottolinea all’Adnkronos Salute Claudio Mastroianni, presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e ordinario di Malattie infettive all’Università Sapienza di Roma, commentando il via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema ai vaccini anti-Covid di Pfizer-BioNTech e Moderna per i bambini dai 6 mesi a 5 anni d’età.

Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’ente regolatorio Ue ha raccomandato di estendere a queste fasce l’uso di Comirnaty* e Spikevax* contro il ceppo originale di Sars-CoV-2.