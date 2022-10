Vaccino covid e influenza, primi dati positivi

(Adnkronos) – Primi dati positivi per il candicato vaccino ‘2 in 1’ di Novavax contro Covid e influenza, un prodotto sperimentale pensato per proteggere attraverso un’unica somministrazione sia dal coronavirus Sars-CoV-2 sia dai virus influenzali. I risultati dello studio clinico di fase 1/2 sul vaccino combinato Covid-19/influenza (Cic) – annuncia l’azienda francese che li ha presentati al World Vaccine Congress Europe 2022 – hanno dimostrato “la capacità del vaccino Cic di generare risposte immunitarie, comprese quelle anticorpali e delle cellule T CD4+ polifunzionali (linfociti che aiutano a coordinare la risposta immunitaria) contro il coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave (Sars-CoV-2) e ceppi influenzali omologhi ed eterologhi”.

Il Cic – spiega la società in una nota – combina in un’unica formulazione il vaccino Covid-19 di Novavax (NVX-CoV2373) e il suo potenziale vaccino influenzale quadrivalente. Le formulazioni del vaccino Cic, si legge, hanno generato “forti risposte anticorpali sia contro gli antigeni di Sars-CoV-2 che contro quelli dell’influenza, e le risposte anticorpali sono state modellate utilizzando un approccio di Design of Experiments (DoE) per aiutare a ottimizzare la selezione delle dosi future”. Il profilo di sicurezza e tollerabilità del vaccino Cic è risultato “coerente con il vaccino NVX-CoV2373 e con le formulazioni di riferimento del vaccino influenzale quadrivalente candidato allo studio”. Il vaccino Cic è stato “generalmente ben tollerato. Gli eventi avversi gravi si sono verificati raramente e nessuno è stato ritenuto correlato al vaccino”. Entrambi i vaccini a base di proteine utilizzati nella sperimentazione sono stati formulati con l’adiuvante Matrix-M* brevettato da Novavax a base di saponine, progettato per potenziare la risposta immunitaria e stimolare alti livelli di anticorpi neutralizzanti. Lo studio di conferma sui dosaggi (fase 2) inizierà entro fine 2022.

“I risultati di oggi dimostrano che il nostro candidato vaccino combinato Covid-19/influenza non solo è fattibile, ma è anche ben tollerato e in grado di indurre risposte sia anticorpali che delle cellule T – afferma Gregory M. Glenn, presidente della divisione Ricerca e Sviluppo presso Novavax – Stiamo vivendo un periodo di transizione verso una circolazione endemica del virus. Riteniamo che il nostro vaccino combinato a base di proteine possa contribuire ad affrontare in un’unica formulazione due minacce alla salute pubblica globale”.

Al World Vaccine Congress Europe 2022, Novavax ha presentato anche i dati dello studio di fase 3 Prevent-19 e dello Studio 307 (Lot Consistency). I dati di Prevent-19, sia negli adulti a partire dai 18 anni sia negli adolescenti dai 12 ai 17 anni – comunica il gruppo – hanno dimostrato che il vaccino anti-Covid NVX-CoV2373 ha soddisfatto il suo endpoint immunologico pre-specificato. Anche lo Studio 307 ha soddisfatto il suo endpoint primario, dimostrando che tre lotti del vaccino Covid-19 Novavax, testati come potenziamento (booster) eterologo, hanno indotto risposte immunitarie coerenti in adulti già vaccinati in precedenza tra i 18 e i 49 anni.

“Questi dati sono un’ulteriore dimostrazione del profilo di immunogenicità e sicurezza del vaccino Covid-19 Novavax come richiamo, a prescindere dal vaccino utilizzato per la dose primaria – commenta Glenn – Questi dati suggeriscono inoltre che il nostro vaccino potrebbe essere efficace anche contro le varianti come Omicron. Siamo impazienti di condividere i dati dalle sperimentazioni in corso volte a valutarne il potenziale di efficacia come richiamo contro queste varianti, inclusa BA.4/5”.