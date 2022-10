Uno Mattina in Famiglia, gelo Tiberio Timperi – Monica Setta, sparisce il pezzo di un quotidiano online

C’è chi parla di un sortilegio, chi, invece, sostiene che dietro la “rimozione” del pezzo apparso su un quotidiano a proposito della querelle tra Tiberio Timperi e Monica Setta ci siano state “mani forti”.

Gelo Timperi-Setta, sparisce il pezzo di un quotidiano filo Monica –

La verità è ancora nebulosa ma la vicenda che il web ha già bollato come l’ennesimo “scontro” tra Timperi verso Monica Setta a Uno mattina in famiglia, si ingrossa di ora in ora.

Innanzitutto, i fatti.

È notorio che tra Tiberio e la Setta, che pure registrano ogni settimana record di share a Uno mattina in famiglia, non corra buon sangue. Meno noto era che ci fosse maretta anche da parte dell’altra conduttrice Ingrid Muccitelli con cui finora la Setta aveva avuto un rapporto di cordiale formalità.

L’inizio della stagione sembrava portare aria di pace soprattutto dopo che era stato il potente Michele Guardì a chiedere una tregua ai conduttori. E invece già nella seconda puntata Timperi aveva aperto le ostilità dando della “raccomandata” a Monica.

L’episodio, pur sgradevole era stato superato quando sette giorni dopo arriva la nuova provocazione. La Muccitelli e Timperi vanno ospiti da Simona Ventura e Paola Perego senza avvisare neanche Guardì e senza nominare mai la terza conduttrice del programma.

Ieri, il terzo, fatale round. A fine puntata Timperi e la Muccitelli scherzano tra loro e quando la Setta, per smorzare l’imbarazzo fa una battuta “visto che fate tutto da soli do appuntamento al prossimo sabato”, loro la ignorano visibilmente e a favore di telecamera per rimarcare il “disprezzo” verso quella che considerano la terza incomoda.

alcuni commenti su Twitter alcuni commenti su Twitter

Qui, si apre un fuoco e un dibattito sul web, tra i sostentitori di Timperi e della Muccitelli che titolano e stritolano la Setta colpevole di essere, suo malgrado, antipatica ai colleghi. Ma il web insorge e i commenti contro la coppia che ha isolato la Setta non si contano.

Tanto che Ivan Rota su Dagospia riprende la notizia del “gelo” ricordando una circostanza nota a tutti e mai smentita dalla diretta interessata. Ovvero quando nel 2019, Teresa de Santis, allora direttore di rai 1 voleva non rimettere Timperi, reduce da una burrascosa stagione a La vita in diretta, a Uno mattina in famiglia: fu proprio la Setta a insistere perché lo facesse.

Ebbene, letta la notizia di Ivan Rota, Timperi è corso a pubblicare un post in cui si augurava di non dover ricorrere in Tribunale per tutelare la sua immagine. Il post è stato poi cancellato.

Il post del conduttore

Che cosa è successo? Chi ne ha chiesto la rimozione? Di sicuro, le acque a Uno mattina in famiglia sono agitate. La Setta, oggi in video ospite di Milo Infante, è apparsa molto provata. Si sa che sui social ha incassato la solidarietà di molti colleghi importanti dei Tg e di parecchie conduttrici di punta della Rai.

Finirà dunque in Tribunale la vicenda? Ci auguriamo di no, che tutto venga concluso con una stretta di mano.

Di certo, chi conosce la Setta sa che lei è prontissima a fare pace anche per il bene del programma e per la stima che ha sempre pubblicamente manifestato, anche durante le sue interviste, per i colleghi di conduzione.