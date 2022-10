“Una linea di abiti e di accessori per far sentire le donne uniche”: il sogno di Manuela Sulis

Manuela Sulis ha un sogno: creare una linea di abbigliamento per tutte le donne. Lei è una giovane influencer di origine sarda, 27 anni, piena di energia.

La sua più grande passione è la moda, che coltiva da anni ormai. Spirito intraprendente e libero, sempre tesa a migliorare le sue competenze, si “rimbocca” le maniche alla ricerca dell’indipendenza economica durate gli studi in marketing e comunicazione in Emilia e successivamente in Sardegna, terra di origine materna.

La terra antica e misteriosa, l’isola ricca di bellezza, rappresenta da sempre un legame con la famiglia ed un punto di riferimento da cui Manuela non riesce a stare lontana. Dedita alla sua formazione e disposta al sacrificio e al duro lavoro per mantenersi e per raggiungere i traguardi prefissati, Manuela si è divisa negli anni tra la Sardegna e Milano ed ha frequentato l’ambiente legato ai brand degli stilisti, lavorando in locali come il Just Cavalli, dove ha respirato la ricercatezza e lo stile, cosi come la cura della propria immagine, che passa anche attraverso ciò che si indossa.

Poi il passaggio come modella scandisce la sua vita perché sin dalla giovane, età in cui sfila sulle passerelle, cerca di raggiungere un obiettivo preciso: creare la propria linea di abiti e di accessori per far sentire le donne uniche e valorizzarne la femminilità con forme e modelli che le possano rappresentare.

La sua aspirazione, tra la moltitudine di proposte moda che ogni giorno nascono soprattutto da nomi emergenti o pressoché sconosciuti in tutto il globo, è elevata, ma Manuela Sulis è spinta dalla determinazione e dalla tenacia della sua amata Sardegna.

Continua a studiare con dedizione i maestri creativi del passato, conscia che rappresentano una base da cui non si può prescindere, ma il suo primo desiderio è quello di rendere contemporaneo un capo che vive da sempre come Virgin Abloh sta facendo per Louis Vuitton, con risultati sorprendenti.

Manuela sogna di entrare nel mondo della moda dalla porta principale e diventare un nome ed uno stile riconoscibile da ogni donna che cammina per le vie delle città. Lasciando libero sfogo all’immaginazione, è come se la giovane donna della porta accanto puntasse un dito su un mappamondo immaginario e vedesse passeggiare una ragazza o una signora dai modi eleganti e raffinati che indossa una sua creazione.

La sua prima collezione, quando ne parla le si illumina lo sguardo, rivelando l’energia di una mente sempre in movimento, la dedicherà a se stessa perché è un progetto fortemente voluto e sostenuto dall’ambizione che l’ha motivata.

Ce la farà a vedere sfilare i suoi modelli come in una trama di un film di formazione? La fermezza e la perseveranza sono un ottimo biglietto da visita e Manuela, una ragazza che, sebbene l’età anagrafica, sa bene da dove viene e dove vuole arrivare, non vede l’ora di mettersi alla prova e mostrare il talento e la stoffa di cui è fatta.