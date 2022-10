Un investimento da un miliardo di dollari

Lancio di Center3 per migliorare la crescita dell’economia digitale in Arabia Saudita

RIAD, Arabia Saudita–(BUSINESS WIRE)–stc Group, leader nel settore digitale, ha inaugurato uno dei suoi progetti più ambiziosi e significativi, Center3 Company, il centro regionale digitale per il Medio Oriente e il Nord Africa. La nuova società sarà proprietaria delle risorse infrastrutturali digitali detenute da stc Group, tra cui data center, cavi sottomarini, punti di presenza internazionali e punti di scambio internet. L’inaugurazione ha avuto luogo alla presenza di Sua Altezza Reale il Principe Mohammad bin Khalid Al Abdullah Al-Faisal, Presidente del Consiglio di Amministrazione di stc Group, Sua Eccellenza il Ministro delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, l’ing. Abdullah Alswaha, e una serie di personalità e alti dirigenti di stc Group.





Center3 sarà un gruppo di centri dati carrier-neutral e un fornitore di comunicazione internazionale per il settore delle telecomunicazioni attraverso una rete in fibra ottica sottomarina. L’obiettivo è sviluppare imprese digitali, incrementare le opportunità di investimento nei servizi di comunicazione internazionali e nei centri dati, fornendo le più recenti tecnologie di comunicazione e di hosting e aumentando la capacità dei data center per soddisfare le esigenze dei mercati asiatici, europei, africani e del resto del mondo.

“Stc Group ha lanciato Center3 per migliorare il sistema digitale e contribuire a rafforzare la posizione dell’Arabia Saudita come centro digitale regionale ed è in linea con la nostra strategia di espansione del campo di applicazione e dei mercati per raggiungere l’empowerment digitale”, ha dichiarato l’Ing. Olayan Alwetaid, CEO di stc Group.

“A Center3, puntiamo a costruire un ecosistema integrato di cavi e data center per attrarre hyper-scaler, big data, service provider locali e internazionali”, ha dichiarato Fahad Alhajeri, CEO di Center3.

“Center3 fornirà servizi di comunicazione internazionale, scambio Internet e data center. Lavoreremo per realizzare la visione dell’azienda di rendere l’Arabia Saudita il principale hub digitale che collega i tre continenti Asia, Europa e Africa, e di detenere la quota maggiore di scambi Internet e di traffico dati nella regione”, ha aggiunto Alhajeri.

Con il lancio di Center3, stc Group porterà a termine la ricerca di sistemi digitali lanciando diverse società specializzate in sicurezza informatica, intelligenza artificiale, cloud computing, Internet of Things e infrastrutture digitali. Ciò contribuirà a trasformare il settore digitale in una potenza industriale di primo piano e in un centro logistico globale, che pone l’Arabia Saudita all’avanguardia tra i Paesi di tutto il mondo, nella trasformazione degli ambienti azierndali.

In occasione della conferenza internazionale LEAP, stc Group ha annunciato il lancio di un’iniziativa volta a creare un centro digitale principale per la regione MENA con un investimento di 1 miliardo di dollari, con l’obiettivo di favorire la crescita dell’economia e del PIL dell’Arabia Saudita. Ciò avviene in collaborazione con partner regionali e internazionali. Inoltre, il gruppo ha recentemente inaugurato il cosiddetto “Saudi Vision Cable”, un cavo sottomarino ad alta velocità nel Mar Rosso attraverso la sua prima stazione di approdo a Gedda, che si estende su una distanza di 1.160 km e fornisce un accesso ad alta velocità attraverso i confini dell’ Arabia Saudita tramite quattro stazioni di approdo: Gedda, Yanbu, Dhaba e Haql.

