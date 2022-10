Uffizi e Comics di nuovo insieme

(Adnkronos) – Il disegno seicentesco e quello del padre della graphic novel Will Eisner saranno esposti insieme in Palazzo Ducale per la durata della manifestazione. Si rafforza così la rivoluzionaria collaborazione avviata lo scorso anno tra il celebre museo fiorentino e la grande kermesse internazionale dedicata alla Nona Arte.

Proprio in forza di questo accordo Lucca Comics & Games ha acquisito da Denis Kitchen, curatore del grande fumettista americano Will Eisner il suo autoritratto, nel quale si raffigura insieme ad una delle sue più celebri creazioni, il giustiziere The Spirit: obiettivo, regalarlo alla Galleria degli Uffizi.

Da parte loro, gli Uffizi portano simbolicamente in esposizione a Palazzo Ducale, per la durata dell’edizione di Lucca Comics & Games 2022, la vignetta attribuita al pittore bolognese del Seicento Agostino Carracci, tra i primi maestri della caricatura, stile grafico precursore del fumetto.

E c’è un terzo protagonista, in questo angolo espositivo dal forte valore simbolico: l’autoritratto del Maestro del Fumetto 2022, il destinatario del prestigioso premio assegnato annualmente da Lucca Comics & Games insieme agli Uffizi e riservato ai grandi nomi della Nona Arte. Anch’esso, finito l’evento, andrà a Firenze, nella collezione della Galleria.

Ad inaugurare la mostra speciale, oggi, sono stati il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, il sindaco di Lucca Mario Pardini, la presidente di Lucca Crea Francesca Fazzi, il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina.