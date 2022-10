Ucraina, Zelensky: “Ci servono 57 miliardi di dollari”

(Adnkronos) – “L’Ucraina ha bisogno di 57 miliardi di dollari per coprire il deficit di bilancio l’anno prossimo e per ricostruire infrastrutture cruciali ed energetiche” distrutte nella guerra con la Russia. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo in video collegamento alle riunioni di Fmi e Banca Mondiale. Zelensky ha anche chiesto un limite di credito di cinque miliardi per l’acquisto di gas e carbone.

“Sarebbe opportuno creare un gruppo di lavoro permanente che fornisca assistenza finanziaria all’Ucraina e che lavori in modo tempestivo a diversi livelli”, ha affermato il presidente.

Il formato dovrebbe essere modellato sul cosiddetto Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina, attraverso il quale vengono coordinate le forniture di armi per le forze armate ucraine in particolare. Nel formato che riguarda le finanze, i donatori internazionali e i singoli Paesi dovrebbero lavorare insieme, ha detto il presidente ucraino.