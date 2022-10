Ucraina, Russia: “Se Usa ci ascoltano, Putin pronto a parlare con Biden”

(Adnkronos) – Colloqui fra il presidente russo Vladimir Putin e il collega americano Joe Biden sarebbero possibile se gli Stati Uniti ascoltassero le preoccupazioni della Russia e fossero pronti a discutere di garanzie di sicurezza. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in una intervista al canale televisivo Rossiya-1 TV, citata dall’agenzia stampa Tass.

Alla domanda su quale potrebbe essere la piattaforma di possibili colloqui fra Putin e Biden, Peskov ha risposto: “Il desiderio americano di ascoltare le nostre preoccupazioni”. Ovvero di “tornare alla situazione di dicembre-gennaio e porsi la domanda: cosa offrono i russi, forse non tutto va bene per noi, ma forse dovremmo sederci con loro e negoziare? Voglio dire, le bozze sono state inviate sia a Bruxelles che a Washington”, ha proseguito Peskov, parlando dei tentativi di negoziato precedenti all’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio.

Lavrov

“L’attuale situazione in Ucraina è simile alla crisi dei missili di Cuba, perché vi sono minacce dirette alla nostra sicurezza ai confini della Russia”. A fare il paragone è il ministro russo degli Esteri Sergei Lavrov, in un’intervista per un film dedicato alla crisi del 1962, riferisce l’agenzia stampa russa Tass.