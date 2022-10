Ucraina, Russia notifica a Usa avvio esercitazioni nucleari

(Adnkronos) – La Russia ha notificato agli Stati Uniti il prossimo avvio delle esercitazioni militari Grom, che coinvolgono anche forze strategiche nucleari e lancio di missili. Lo ha reso noto il Pentagono, riferisce la Cnn, sottolineando che si tratta di esercitazioni annuali di routine. La settimana scorsa, la difesa americana aveva detto di aspettarsi l’avvio delle esercitazioni ma di non averne ancora ricevuto la notifica.

La settimana scorsa, Stati Uniti e Nato hanno condotto le annuali esercitazioni nucleari Steadfast noon.

Russia, funzionari amministrativi in fuga da mobilitazione

Numerosi impiegati e funzionari maschi dell’amministrazione federale e della città di Mosca hanno lasciato la Russia per evitare di essere mobilitati per andare a combattere in Ucraina. A scriverlo è il sito russo Vyorstka, secondo il quale in alcuni dipartimenti dell’amministrazione municipale di Mosca se ne sono andati il 20-30% dei dipendenti maschi.

L’esodo ha paralizzato il lavoro di diversi dipartimenti municipali, fra cui sanità, istruzione e alloggi. La carenza di personale si fa sentire anche in istituzioni subordinate ai ministeri federali. Molti specialisti informatici sono scappati in Kazakistan, Kyrgyzstan, Tagikistan e Uzbekistan. Diversi impiegati amministrativi, specie ai livelli meno alti, temevano di venir richiamati perché considerati non indispensabili. La settimana scorsa ha provocato panico fra i colleghi notizia della morte di Aleksey Martynov, 28enne capo di un dipartimento municipale di Mosca, rimasto ucciso in Ucraina dopo essere stato mobilitato il 23 settembre.

Kadyrov: “Coscritti russi non si lamentino scarso equipaggiamento”

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov si è scagliato contro i coscritti russi che si lamentano dello scarso equipaggiamento, confermando così l’esistenza del problema. “I coscritti filmano dei video in cui si lamentano della mancanza di una cosa o dell’altra, della mancanza di fucili, dei fucili vecchi, le uniformi inadatte. Ma dall’altra parte, il nemico ha buone armi, buone uniformi. Dobbiamo prendergliele. Non dobbiamo piagnucolare. Il nostro stato e il nostro presidente hanno bisogno di noi”, ha scritto Kadyrov su Telegram, citato da Ukrainska Pravda.

Fra i più decisi sostenitori del presidente russo Vladimir Putin e della guerra in Ucraina, Kadyrov si è detto certo che l’esercito russo avrà grande successo.