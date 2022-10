Ucraina-Russia, l’avvertimento di Mosca a Usa e Nato

(Adnkronos) – La Russia prenderà “contromisure adeguate” contro gli Stati Uniti e gli alleati europei se “aumenterà il loro coinvolgimento” nella guerra in Ucraina. L’avvertimento è arrivato dal vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov, in un’intervista all’agenzia Ria Novosti. “La Russia sarà costretta a prendere contromisure adeguate, comprese quelle di natura asimmetrica – ha ammonito il numero due della diplomazia di Mosca -. È ovvio che un confronto diretto con gli Stati Uniti e la Nato non è nell’interesse della Russia. Stiamo lanciando un avvertimento e speriamo che Washington e le altre capitali occidentali si rendano conto del pericolo di un’escalation fuori controllo”.