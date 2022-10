Ucraina-Russia, “Kiev può riprendere Crimea in estate”: lo scenario

(Adnkronos) – L’Ucraina potrebbe riprendere la Crimea, annessa dalla Russia nel 2014, l’estate del prossimo anno. E’ la previsione fatta da Ben Hodges, ex comandante delle forze americane in Europa, parlando con il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung.

“Quando guardo la situazione, vedo che la situazione dei russi peggiora di settimana in settimana. Dicono che la guerra sia una prova di volontà e di logistica, e su entrambi i fronti l’Ucraina è di gran lunga superiore – ha affermato il generale – I russi devono perdere (la guerra), altrimenti ci riproveranno tra due o tre anni”.

Secondo Hodges, “l’unica speranza” della leadership russa è che l’Occidente vacilli nel suo sostegno all’Ucraina. “Quindi stanno facendo tutto il possibile per prolungare la guerra e diffondere paura e insicurezza in Occidente – ha sottolineato – Qualsiasi mezzo va bene: i giovani che ora vengono arruolati come carne da cannone, così come gli attacchi alle infrastrutture in Occidente”. “Credo che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi assisteremo ad altri atti di sabotaggio e ad attacchi, o almeno a tentativi”, ha concluso.