Ucraina, “Pd sarà a manifestazione contro aggressione Putin”

(Adnkronos) – “Ci saremo, e saremo in tante e tanti davanti all’ambasciata russa giovedì 14 alle 18.30. Contro l’aggressione di Putin, in solidarietà con il popolo ucraino”. Lo scrive su Twitter la responsabile Esteri del Pd e deputata Lia Quartapelle confermando l’adesione alla manifestazione annunciata da Marco Bentivogli e organizzata con Movimento europeo azione nonviolenta, Base Italia e LiberiOltre, tra gli altri.

“No, non basta la nobile manifestazione minoritaria sotto l’ambasciata russa. Non basta il segnale, in questa confusione. Non basta la coscienza. Ci vuole iniziativa e forza e coraggio al fianco degli ucraini e contro la guerra terroristica e genocidaria di Putin”, commenta su Twitter Filippo Sensi, deputato uscente del Pd.