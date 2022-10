Ucraina, Orsini: “Russia ha offerto dialogo, Biden dice no”

(Adnkronos) – “La Russia ha offerto due volte il dialogo nelle ultime settimane”. Sono le parole del professor Alessandro Orsini a Cartabianca sulla guerra tra Russia e Ucraina. “La prima volta lo ha fatto dopo aver perso Kharkhiv. Pochi giorni fa, dopo il bombardamento di Kiev, Lavrov ha detto che Putin vorrebbe incontrare Biden al G20 in Indonesia e il presidente americano ha detto che non vuole parlare di Ucraina con Putin. Noi occidentali stiamo rifiutando qualsiasi proposta di dialogo con la Russia, in questa situazione non c’è possibilità di pace”, ha aggiunto il docente di sociologia del terrorismo internazionale.

“Noi Nato, noi blocco occidentale vogliamo la guerra, non vogliamo la pace. Sono più di 20 anni che la Russia cerca un dialogo con la Casa Bianca. E’ assolutamente falso che noi vogliamo la pace, noi siamo ferocemente determinati a fare la guerra perché vogliamo sconfiggere la Russia sul campo. Se non ci riuscissimo, saremmo felici di vedere Putin rovesciato”.