Ucraina, Mosca: “Pace difficile se Usa appoggiano Kiev”

(Adnkronos) – “Più Washington appoggerà l’atteggiamento militante di Kiev, non prevenendo, ma incoraggiando gli attacchi terroristici dei sabotatori ucraini, più problematico sarà trovare soluzioni diplomatiche”. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, replicando alle affermazioni del portavoce del Consiglio della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby.

Ribadendo che la Russia è “aperta alla diplomazia” e che “le condizioni sono note”, Zakharova ha sostenuto che “segnali contraddittori” continuano ad arrivare dall’amministrazione Biden, in cui “le speculazioni sulla ‘minaccia nucleare russa’ si alternano alle assicurazioni dell’interesse degli Stati Uniti per una rapida soluzione pacifica del conflitto in Ucraina”.

Secondo la portavoce, “dietro questi falsi appelli alla pace non c’è altro che ipocrisia e un tentativo camuffato di continuare a combattere per infliggerci una ‘sconfitta strategica’ “.