Ucraina, Michele Santoro: “Siamo in guerra anche noi”

(Adnkronos) – “Siamo in guerra anche noi, l’Europa è in guerra. E pagheremo i costi di questa entrata in guerra, che non ha deciso nessuno di noi”. Così Michele Santoro ospite di diMartedì condotto da Giovanni Floris su La7. “Oggi i grandi della terra si sono riuniti. E cosa hanno detto? Armi, armi, armi! Questa è l’unica indicazione” per quanto riguarda la guerra Ucraina-Russia, ha aggiunto. “Questo seppellisce la parola pace”, ha quindi sottolineato.

“La verità è che sono di fronte due eserciti – ha affermato ancora Santoro – se questo aiuto che noi sdiamo agli ucraini per resistere, vuol dire che siamo in guerra anche noi, anche l’Europa è in guerra”.