Ucraina, Meloni: “Missili Putin isolano la Russia”

(Adnkronos) – “Ore di apprensione per l’Ucraina. Putin, in difficoltà sul campo di battaglia, sta deliberatamente colpendo obiettivi civili in molte città ucraine. Le bombe cadono su uomini, donne e bambini. Ognuno di questi missili isola ulteriormente la Russia e rafforza la nostra convinzione di difendere chi si batte per la propria libertà”. Lo afferma la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.