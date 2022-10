Ucraina, De Luca: “Davanti a rischio nucleare scompaiono torti e ragioni”

(Adnkronos) – “Nelle ultime settimane c’è stata una evoluzione drammatica, con le annessioni russe, poi con la minaccia concreta di uso delle armi nucleari. Di fronte a un pericolo del genere scompaiono i torti e le ragioni, i colpevoli e gli innocenti, rimane solo la morte, siamo chiamati tutti a una iniziativa di pace”. Così Vincenzo De Luca, governatore del Pd, ospite di ‘Zona bianca’, in onda questa sera su Rete 4, sulla manifestazione per la pace a Napoli, per il 28 ottobre.