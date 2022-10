(Adnkronos) – È stato approvato in Italia il dostarlimab, un anticorpo monoclonale in grado di riattivare in una paziente su tre la capacità del corpo di difendersi da solo dal tumore dell’endometrio. Dostrarlimab agisce riattivando il sistema immunitario nelle donne con malattia localmente avanzata o metastatica e con tumore dMMR/MSI-H.