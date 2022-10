Trapani, neonato abbandonato: si cerca la mamma

(Adnkronos) – Continuano le indagini dei carabinieri di Trapani per risalire all’identità della mamma che ieri ha abbandonato un neonato dentro un sacchetto in una stradina sterrata di un terreno privato nel centro di Paceco, nel Trapanese. Il piccolo – che pesa circa tre chili, sta bene ed è ricoverato in monitoraggio nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Sant’Antonio Abate – è stato trovato dalla coppia proprietaria del terreno. Allertati i carabinieri, è stato chiamato ‘Francesco’ come il militare che lo ha salvato. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona in cui il neonato è stato abbandonato e le stanno analizzando.

Nel frattempo, i carabinieri stanno anche cercando con ospedali e medici privati di risalire all’identità della mamma e stanno verificando se per caso nelle scuole medie e superiori ci siano delle ragazze iscritte ma che non hanno frequentato le lezioni.