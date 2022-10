Tipi di scommesse sportive sul tennis

Il tennis è il secondo sport più popolare per le scommesse. Tutti i bookmaker offrono questa disciplina. Migliaia di scommettitori tifano per i tennisti e fanno pronostici sui tornei mondiali. Cliccate su https://nomini.com/it/sport per scoprire un’ampia lista di mercati e guadagnare sulle vostre previsioni.

Tornei mondiali di tennis per fare scommesse sportive

I tornei di tennis si tengono ogni anno. Le partite più importanti si tengono in tutto il mondo, mentre l’Australia è riconosciuta come il continente di origine delle competizioni di tennis. I tornei attirano l’attenzione di migliaia di giocatori. I tornei di tennis più popolari e più seguiti sono:

1. US Open

2. Wimbledon

3. Roland-Garros

4. Australian Open

5. Coppa ATP

Questi eventi sono coperti da tutte le scommesse sportive online. I bookmaker offrono ampie linee e mercati con quote favorevoli per effettuare scommesse sportive. Decine di partite sono trasmesse in modalità live.

TOP-5 delle scommesse sportive più popolari sul tennis

Nonostante nella disciplina esistano diversi tipi di incontri, come il singolo e il doppio, maschile, femminile e misto (m+w), la maggior parte dei pronostici è simile. L’unica differenza è la diversità dei mercati offerti dai bookmaker. Vediamo di evidenziare i tipi di pronostici più comuni:

1. Il risultato della partita

La maggior parte degli scommettitori preferisce pronosticare il vincitore della partita. In questo caso, sono possibili solo due opzioni. Il compito dello scommettitore è quello di scegliere la quota più redditizia e prevedere chi vincerà la partita.

2. Totale

Il totale nel tennis è il numero di partite o di set in un incontro, superiore o inferiore al valore specificato. Esistono diverse opzioni per effettuare questo tipo di pronostico nel tennis. I seguenti totali sono i benvenuti:

– totale sui set;

– totale delle partite;

– totale individuale;

– i totali degli indicatori statistici, come i doppi falli, gli aces, ecc.

I totali sono più alti sui campi veloci che su quelli lenti, poiché è più difficile vincere i break.

3. Handicap

Questo tipo di scommesse sportive implica il pronostico della differenza di punti. I giochi vengono sottratti al favorito e aggiunti all’outsider. Questo viene fatto per rendere più difficile prevedere i risultati di partite in cui i concorrenti hanno un’ovvia differenza di prestazioni e risultati che si incontrano sul campo.

Si noti che i totali e gli handicap si applicano non solo alle partite intere, ma anche alle serie separate.

4. Giochi

Pronostici sulle partite. All’interno di questa linea vengono solitamente forniti i seguenti mercati:

– che prenderà il gioco;

– se il punteggio specificato sarà presente nella partita;

– se si verifica un’interruzione.

5. Assi e tie-break

Un ace è un punto vinto dal giocatore al servizio con un solo colpo, durante il quale il tennista che riceve il servizio non deve toccare la palla con la racchetta.

Il tie break è un gioco supplementare speciale che aiuta a determinare il vincitore della competizione se entrambi i tennisti hanno vinto sei partite in precedenza. Il tie break è una sorta di shootout o calcio di rigore.

Molti scommettitori affermano che il tennis è più facile per i neofiti, poiché è più semplice prevedere i risultati nelle singole discipline sportive. Questo è vero dal punto di vista del numero di giocatori che influenzano l’andamento della partita. Quando due squadre giocano, ci sono più di 10 giocatori che agiscono individualmente e possono cambiare drasticamente il corso della partita. Nelle singole discipline, un solo giocatore è responsabile di tutte le azioni.

Tuttavia, l’analisi delle statistiche non è diversa. L’analisi statistica è una fase preparatoria obbligatoria prima di effettuare scommesse sportive. In questo caso, non importa se si pronosticano partite di gruppo o singole. È importante studiare tutti i risultati, gli infortuni, le prestazioni e le peculiarità di gioco di entrambi i giocatori.

Le scommesse sul tennis sono una sezione obbligatoria per i bookmaker online. Nei palinsesti sono presenti partite di diverso livello e importanza. Gli scommettitori possono guardare le partite sulle piattaforme di scommesse sportive e fare pronostici sia prima della partita che in diretta.