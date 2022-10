Tiberio Timperi-Ingrid Muccitelli a Citofonare Rai2 senza Monica Setta

È un piccolo grande incidente diplomatico quello che sta infiammando in queste ore la redazione di Uno mattina in famiglia.

Oggi in puntata, infatti, Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli hanno avuto ospite Simona Ventura che ha fatto un ampio spot al programma Citofonare rai 2 che conduce con Paola Perego la domenica sulla seconda rete.

Simona Ventura ospite a Uno Mattina in Famiglia

Curioso quanto accaduto in diretta. La Setta (potete rivedere il pezzo su rai play) chiede alla Ventura le anticipazioni della puntata e Simona invece di annunciare la presenza di Timperi e Muccitelli (invitati da soli senza la Setta) annuncia Niccolò Buongiorno. Né Timperi né Muccitelli dicono una parola.

Si guardano complici ma nessuno, tantomeno Michele Guardì o gli autori sono al corrente dell’impegno successivo della coppia. Logico dunque che, quando Timperi e la Muccitelli compaiono su Rai 2 un’ora dopo tutti restano di sasso.

Timperi e Muccitelli a Citofonare Rai2

Monica Setta che manda infatti un messaggio alla stessa Ventura stupita di una sua reazione di questo genere a fronte di tanta simpatia profusa da Monica nella intervista a Uno mattina in famiglia ne’ lo stesso Guardì che non ne sapeva nulla, così come si sarebbe lasciato scappare il grandissimo regista con i collaboratori.

Timperi e Ingrid Muccitelli raggiungono lo studio di citofonare Rai2 dove si scateneranno cantando il repertorio dei Ricchi e poveri (con qualche vistosa stecca di Tiberio e un po’ di ironia del web).

E la Setta? A chi su twitter le chiede perché sia stata fatta fuori e come reagisce all’ennesimo sgambetto, la conduttrice spiega pacatamente che “ognuno invita chi vuole”.

E ognuno, sottinteso, ha il proprio stile. Monica ad esempio, chiacchierando in diretta con la Ventura non ha dimenticato una volta di nominare Paola Perego che conduce con Simona Citofonare rai 2 facendo ad entrambe mille complimenti.

Peraltro anche in passato la Setta non ha mai fatto mistero di stimare la moglie di Lucio Presta. E ai giornali tempo fa disse “Stimo tanto paola che quando la Rai mi offrì una prima serata su Rai2 nel 2010 prodotta da Endemol, Solo per amore, la cercai per chiederle consiglio avendola sempre considerata una maestra di quel genere tv molto difficile da fare”.