Ti sembra normale? Il nuovo game show di Rai2 condotto da Pierluigi Pardo

Le abitudini più stravaganti degli italiani sono al centro di “Ti sembra normale?”, il nuovo game show di Rai2 in onda dal 15 ottobre ogni sabato alle 14.00, condotto da Pierluigi Pardo, alla sua prima conduzione Rai e alla sua prima esperienza nell’inedita veste di conduttore non sportivo. In studio con lui la sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di EuroMedia Research, che realizzerà in esclusiva per il programma i sondaggi al centro della sfida.

Il programma

“Ti sembra normale?” è un grande osservatorio del nostro Paese che attraverso il genere del game show indaga con ironia i costumi e le tendenze del Bel Paese, ridefinendo il concetto di normalità in maniera spiritosa e leggera.

Pierluigi Pardo ospiterà nel suo studio, per una prima puntata speciale, nell’insolita veste di concorrenti, Angela Rafanelli e Ciro Ferrara, pronti ad inaugurare l’appassionante sfida del sabato pomeriggio di Rai2.

Ti sembra normale spiare il cellulare del partner? Ti sembra normale rubare un asciugamano dall’hotel? Ti sembra normale avere un figlio preferito? A questo genere di domande-sondaggio, divise in diverse categorie di argomenti, dovranno rispondere i due concorrenti di ogni puntata, che si conosceranno solo al momento di iniziare il gioco, cercando di indovinare insieme cosa è normale e cosa no per il popolo italiano.

Con loro in studio otto personaggi, chiamati “La pancia del Paese”, che rappresentano un campione ideale dell’Italia e che saranno oggetto di alcune fasi del gioco: una serie di domande riguarderà infatti anche aneddoti, esperienze e curiosità stravaganti che li hanno visti protagonisti.

Arricchiscono la narrazione le interviste Vox Pop “Il paese reale”, realizzate sul territorio nazionale per sentire da vicino il parere degli italiani, e le divertenti incursioni di personaggi più o meno famosi che in collegamento lanceranno alcune domande del gioco, mentre uno speciale contributo arriva dai repertori delle Teche Rai per richiamare alla memoria sketch memorabili della storia della Rai e del nostro Paese legati ai temi delle domande.

“Ti sembra normale?” è un adattamento del format internazionale “Are you normal?”, lanciato con grande successo negli Stati Uniti – dove va in onda da dieci anni – dai produttori dell’Oprah Winfrey Network e successivamente in numerosi Paesi del mondo, tra cui la Cina, dove è diventato un fenomeno da centinaia di milioni di visualizzazioni e il quinto programma più visto dell’anno.