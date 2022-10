Tetrate ottiene la certificazione Red Hat Container, ora disponibile nel catalogo Red Hat Ecosystem

Tetrate Service Bridge è stato testato e verificato, con la collaborazione di Red Hat, come software di livello enterprise supportato su Red Hat OpenShift.

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Tetrate, l’azienda che sta accelera l’adozione del service mesh aziendale, promuove la Zero Trust Architecture (ZTA) e riduce la complessità del moderno cloud ibrido con il suo fiore all’occhiello. Tetrate Service Bridge (TSB) ha annunciato oggi che Tetrate Service Bridge (TSB) ha ottenuto la certificazione Red Hat Container ora pubblicato sul sito di Tetrate. Catalogo Red Hat Ecosystem.

Ora i clienti Red Hat OpenShift possono accedere a tutti i dettagli della soluzione enterprise service mesh di Tetrate nel catalogo Red Hat Ecosystem e semplificare il lavoro di lancio di TSB. Ciò consente agli utenti di OpenShift di concentrare le risorse sulle applicazioni aziendali e di affidare la distribuzione del service mesh alla piattaforma TSB, sostenuta dai fondatori di Istio e da esperti del settore.

Red Hat ha ora conprovato che TSB soddisfa gli standard e le best practice per la distribuzione di carichi di lavoro containerizzati su Red Hat OpenShift, la piattaforma Kubernetes leader del settore. Tetrate intende continuare a collaborare con Red Hat affinché le future release di TSB soddisfino i criteri di certificazione di Red Hat OpenShift.

“L’ecosistema Red Hat OpenShift si basa sulla stretta collaborazione tra Red Hat e i nostri partner per offrire ai clienti un’ampia gamma di soluzioni collaudate. Siamo lieti di collaborare con Tetrate per certificare il suo Tetrate Service Bridge (TSB) come soluzione containerizzata supportata su Red Hat OpenShift”, ha dichiarato Mark Longwell, direttore delle alleanze, della Business unit piattaforme ibride, Red Hat.

La collaborazione di Tetrate con Red Hat aiuta i clienti a raggiungere migliori risultati con TSB su Red Hat OpenShift. TSB si affida a prodotti esterni come Elasticsearch, Postgres e altri per l’archiviazione delle informazioni di configurazione e delle metriche delle applicazioni. Questa collaborazione riunisce gli esperti di Red Hat e Tetrate, i quali lavorano a stretto contatto tra di loro, per convalidare i TSB con i pacchetti richiesti inclusi nella certificazione Red Hat Container. Ciò aiuta i clienti a ridurre i tempi di implementazione, a lavorare in modo più efficiente con la propria rete di servizi e a creare una comunità di esperti dell’implementazione e del supporto di strumenti di terzi.

Fondata dai creatori e manutentori di Istio ed Envoy per reinventare il networking definito da applicazioni, Tetrate è un’azienda specializzata in service mesh aziendali pensati per gestire gli aspetti complessi delle moderne infrastrutture applicative ospitate in ambienti cloud ibridi. Il suo prodotto di punta, Tetrate Service Bridge, fornisce una piattaforma di connettività per le applicazioni edge-to-workload che garantisce la continuità delle operazioni aziendali, agilità e sicurezza per le imprese che stanno abbandonando le tradizionali architetture monolitiche a favore del cloud. I clienti ottengono un livello coerente e integrato di osservabilità, sicurezza in ambiente di runtime e gestione del traffico in qualsiasi ambiente. Tetrate continua a contribuire in ampia misura a progetti open source Istio e Envoy Proxy. Per saperne di più visita www.tetrate.io.

Red Hat, il logo Red Hat e OpenShift sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di Red Hat, Inc. o le sue filiali negli USA o in altri paesi.

