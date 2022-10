Tale e quale show: la puntata del 21 ottobre

Tale e Quale Show, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti torna in prima serata venerdì 21 ottobre, sempre con inizio alle ore 21.25.

Chi ha vinto l’ultima puntata

La terza puntata è stata vinta ex aequo dalla coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli e da Valentina Persia, che hanno conquistato tutti con due magistrali interpretazioni, rispettivamente di Stanlio e Ollio e Clementino. A seguire, Elena Ballerini e Gilles Rocca.

Le esibizioni della puntata

Elena Ballerini sarà Arisa, Rosalinda Cannavò vestirà i panni di Francesca Michielin, Samira Lui si immedesimerà in Jennifer Lopez, Valeria Marini imiterà Shakira, Alessandra Mussolini onorerà la memoria di Milva, Valentina Persia ricorderà il mito di Gabriella Ferri, Andrea Dianetti avrà le sembianze di Achille Lauro, Claudio Lauretta interpreterà Renato Zero, Gilles Rocca ci proverà con Jon Bon Jovi, Antonino si identificherà in Rod Stewart, il “ripetente” Francesco Paolantoni e il coach “personale” Gabriele Cirilli si trasformeranno in Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini.

La classifica provvisoria

La classifica provvisoria vede in testa Antonino, seguito da Gilles Rocca e Andrea Dianetti. Ovviamente, i punti di differenza sono pochi e dunque è possibile già in questa quarta puntata una vera rivoluzione.