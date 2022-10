Sulla Torre Eiffel si cucina rispettando il clima

(Adnkronos) – Il ristorante al primo piano della Torre Eiffel potrebbe non essere l’ambiente ideale per l’attivismo ambientale, ma lo chef stellato Thierry Marx vuole farne un esempio di cucina rispettosa del clima. Offrendo ingredienti stagionali e locali, cucinati con un uso minimo di energia, il suo ristorante “Madame Brasserie” offre ai commensali una vista spettacolare su Parigi e un’idea di come il settore della ristorazione possa essere meno impattante sull’ambiente. “Siamo nel bel mezzo di una crisi energetica e ambientale, non possiamo pensare che questo non ci riguardi” ha dichiarato chef Marx.